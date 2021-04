Nie żyje Michael Collins. "Zapomniany astronauta" z Apollo 11 poleciał na Księżyc

Michael Collins nie żyje. Był członkiem misji Apollo 11

Astronauta Michael Collins nie żyje. "Najbardziej pamiętam widok Ziemi"

Michael Collins urodził się w 1930 roku w Rzymie. Już jako dziecko marzył o podróżach w kosmos. Do realizacji marzeń przybliżyło go ukończenie prestiżowej uczelni West Point, z której miał już prostą drogę do służby w siłach powietrznych USA.