Nie żyje Marek Czekalski

"Odszedł Marek Czekalski. Bez wątpienia najlepszy prezydent we współczesnej historii Łodzi" - napisał Rosset. "Romantyk i idealista, Człowiek wartości, zawsze stojący po właściwej stronie" - wspominał.

W 1990 r. wybrano go miejskim radnym. Cztery lata później został prezydentem Łodzi i pełnił tę funkcję do 1998 r. Przewodniczył także lokalnym strukturom Unii Wolności. W 2001 r. pod zarzutem przyjęcia łapówki Czekalski został zatrzymany, a potem tymczasowo aresztowany. Po kilkunastu latach ostatecznie go uniewinniono.