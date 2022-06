Nie żyje Łukasz Stepaniuk. Dziennikarz miał 44 lata

"To właśnie Łukasz porządkował nasz każdy dzień, wstawał najwcześniej z całej ekipy, tworzył rozpiskę tego, co wydarzy się w regionie i planował wydarzenia wszystkim reporterom. Nikt tak jak on nie wiedział, co dzieje się w terenie i czym oddycha stolica Podlasia" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez redakcję Radia Eska.