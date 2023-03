Nie żyje Janusz Weiss. Miał 74 lata

Legenda Radia Zet i Telewizji Polskiej

W 1990, razem z Andrzejem Woyciechowskim, założył Radio Zet. To wówczas do redakcji trafili m.in. Wojciech Jagielski czy Szymon Majewski. Sam Weiss w latach 1990–2011 prowadził audycję "Dzwonię do Pani, Pana w bardzo nietypowej sprawie" i był gospodarzem programu "Wszystkie pytania świata".