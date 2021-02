Nie żyje Edward Babiuch. Były premier miał 93 lata

Edward Babiuch nie żyje. Był działaczem KC PZPR i premierem

"Zmarł Edward Babiuch. Starsi Go być może pamiętają. Młodsi nie muszą. Ale odszedł kawałek historii PRL. Ciekawe, czy ktoś z Jego następców to dostrzeże" - czytamy we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.