Nie żyje Adam Zagalski, aktywista znany z pomocy zwierzętom

"Psiak z serii 'niebezpiecznych'... niebezpieczni to są ludzie. A ja jedyne, co po tym psiaku mam, to całe auto do sprzątania - z powodu głaskania i kupy sierści, i bardzo przyjemnych wspomnień, jak po 15 sekundach wtulił się we mnie. Powodzenia w życiu, pieseł" - pisał w jednym z postów Zagalski.