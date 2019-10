Nie żyje Abu Bakr al-Bagdadi. Szef Pentagonu Mark Esper o szczegółach śmierci lidera ISIS

Szef Pentagonu uważa, że śmierć Abu Bakr al-Bagdadiego jest "niszczycielskim ciosem" dla ISIS. Mark Esper ujawnił, że przywódca organizacji terrorystycznej podczas operacji wojskowej USA "odmówił poddania się".

Esper ujawnił, że Abu Bakr al-Bagdadi odmówił poddania się siłom USA, zanim zdetonował założony pas szahida. - Próbowaliśmy go wezwać i poprosić, by się poddał. Odmówił. Zszedł w podziemia i w momencie, gdy chcieliśmy go stamtąd wyciągnąć, zdetonował kamizelkę wybuchową - relacjonował szef Pentagonu. Podczas operacji dwóch żołnierzy USA zostało niegroźnie rannych. Wojskowi wrócili już jednak do służby.