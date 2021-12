Nie żyje 15-latek chory na COVID-19. Dziecko zmarło w szpitalu

Koronawirus na Warmii i Mazurach. "Hospitalizujemy dzieci, jest ich zdecydowanie więcej"

Z powodu rosnącej liczby zakażeń wymagających hospitalizacji - decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego - pod koniec listopada zwiększono liczbę łóżek covidowych w olsztyńskim szpitalu dziecięcym z 25 do 35 miejsc. - Jeszcze kilka dni temu mieliśmy 33 miejsca zajęte, w tej chwili mogliśmy część pacjentów wypisać do domu. Hospitalizujemy dzieci w każdym wieku, od takich w wieku noworodkowym do pełnoletności. Jest ich zdecydowanie więcej niż w poprzednich falach pandemii - relacjonowała Chwała.