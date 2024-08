Nie żyją dwaj strażacy. Jest oficjalne potwierdzenie po wybuchu

- Bardzo poważne obawy są takie, że może nastąpić zawalenie. Budynek jest murowany, ale wewnątrz to są konstrukcje drewniane. Dlatego też ten rozwój ognia był tak intensywny - dodał wiceszef MSWiA. - Nie wiemy, co wybuchło, ale coś, co było w piwnicy było potencjalnym źródłem, które spowodowało ten wybuch. Nie chciałbym w tym momencie jednoznacznie mówić. To pokaże śledztwo - podsumował.