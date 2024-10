Nie zaprosili Tuska do Berlina. "Poważny błąd"

- Co stanie się, jeżeli w Ameryce po raz drugi wybrany zostanie polityk (Donald Trump – red.), który głosi, że NATO jest zbędne, który nie jest gotowy do spełnienia obietnic dotyczących bezpieczeństwa? W tym przypadku będziemy skazani na siebie. A mówiąc "my", nie mam na myśli tylko Niemców, lecz Europejczyków. A Europejczycy to przede wszystkim nasi sąsiedzi na wschodzie i zachodzie, duzi i mali. Ale ci, którzy powinni pójść przodem, to Francja, Polska, Wielka Brytania i Niemcy - powiedział w sobotę szef CDU Friedrich Merz w Halle, przemawiając na kongresie młodzieżówki swojej partii.