"Nie wszyscy poznali się na jego talencie". Morawiecki ocenił historię Lewandowskiego

"Pan Robert należy już do innego pokolenia"

- My przez lata patrzyliśmy na Niemcy z zazdrością i poczuciem niższości, a pan Robert należy już do innego pokolenia; pokolenia ludzi pewnych siebie, pokolenia, które nie ma kompleksów wobec innych nacji; pokolenia, które nie boi się rywalizacji. Kiedy trafił do Bundesligi to nie po to, by kasować dobrą pensję i grzać ławkę rezerwowych, trafił tam z wiarą, że Polak potrafi; z wiarą, że Polak może być nie tylko dobry, może być po prostu najlepszy - zaznaczył.