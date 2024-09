Nie wszędzie walczą tylko ze skutkami. "Pełna mobilizacja"

- W 2010 roku jak zalało Jelcz, to wody było tyle, że nawet znaków drogowych nie było widać. Tylko można było się poruszać na pontonach. Niektórzy byli odcięci od świata. To był dramat. Stąd teraz taka mobilizacja, bo wiemy co nas czeka - mówi kobieta mieszkająca na zagrożonym osiedlu.