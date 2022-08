Nie wpuścili jej do Niemiec. Nagranie płaczącej Rosjanki podbija sieć

- To niewłaściwe, aby rosyjscy turyści spacerowali po naszych miastach, po naszych marinach. Musimy wysłać sygnał do rosyjskiej ludności, że ta wojna nie jest OK, nie jest do zaakceptowania - mówi jedno z cytowanych przez "FT" źródeł. - Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji i wymaga ona wyjątkowych kroków. Chcemy wyjść poza zawieszenie ułatwień wizowych - zauważa inny wysoki rangą urzędnik UE, dodając, że głębsze zmiany mogłyby zostać wprowadzone do końca roku.