"Nie udało mu się". Plan Putina legł w gruzach

- Mamy sankcje na osoby i spółki i to de facto wyłącza je z jakichkolwiek transakcji biznesowych. Drugi rodzaj sankcji to sankcje związane z obrotem towarami, gdzie określonych kategorii towarów nie można wywieźć do Rosji. Mowa tu np. o produktach podwójnego zastosowania, które mogą posłużyć do celów wojskowych, produktach luksusowych, jak kawior oraz towarach określanych zbiorczo, jako towary, które mogą przyczynić się do polepszenia sytuacji gospodarczej Rosji. Trzecia kategoria to sankcje sektorowe - wymienia ekspert.