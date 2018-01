Nie sprzątasz kościoła? Ksiądz pokaże ci, gdzie twoje miejsce

Ks. Mieczysław Bizior, proboszcz parafii w Kraczkowej (woj. podkarpackie), wygłosił kazanie, o którym donoszą dziś krajowe media. Wszystko przez decyzję, jaką podjął względem parafian-obiboków. Zapowiedział, że odroczy udzielanie sakramentów, jeśli nie będą sprzątać kościoła.

– Powrócił jak bumerang temat sprzątaczki. Ja mówię, że nie stać was na sprzątaczkę, bo jeśli kościelnemu było trudno spotkać człowieka do tej godności, to boję się, czy to jest wykonalne – słychać na nagraniu z mszy. Ksiądz ma więc inne rozwiązanie: sprzątanie przymusowe. – Będzie uszczelniany ten temat i nawracanie na wiarę chrześcijańską tych, którzy się obijają – stwierdził. Od teraz więc ksiądz będzie "odkładać" posługi takie jak chrzest, ślub czy bierzmowanie. – Gorzej z pogrzebem – zauważył. Jedna z parafianek nie zostawiła na nim suchej nitki.