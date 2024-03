Nie spełnione 100 konkretów.Gawkowski się tłumaczy

- Ja lubię taką pracę, ja lubię ten tryb zarządzania, który stosuje Donald Tusk, tzn. pokaż, co masz zrobić, pokazuj, ile zrobiłeś i na koniec cię zapytam, czy to zrobiłeś. To, co powinno być takim stemplem tego rządu, tzn. dowozimy tematy, ale żeby dowieźć, trzeba wiedzieć, gdzie jesteśmy, to właśnie jest taka metoda. Rozliczamy się z tego co obiecaliśmy, mi się to podoba – stwierdził Krzysztof Gawkowski.