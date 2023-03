Nie reagował nikt. Szokujące nagranie z ośrodka w Niechanowie

To nie pierwsza sytuacja, gdy jest głośno o Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie. Niedawno media donosiły o nastolatce, która trafiła do szpitala po zażyciu środków odurzających. Opisywano także inną bulwersującą sprawę - próbę gwałtu na 13-latku, do jakiej miało dojść także w tej placówce.