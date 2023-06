Nie przyjął zaproszenia prezydenta. "Łamie Pan Konstytucję"

Profesor wskazał też, że w trakcie kadencji Dudy "szkodliwe działania dotknęły środowisko akademickie". Według niego "z przyzwoleniem prezydenta" zmieniono przepisy, by "zwiększyć władzę rektorów i utrudnić lub uniemożliwić przeprowadzanie procesów demokratycznych". W tym kontekście wykładowca przypomniał o decyzji rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, który usunął go z uczelni, ponieważ sprzeciwił się cenzurze utworu swojej studentki. Piosenka miała wydźwięk polityczny. Pojawiły się w niej nawiązania m.in. do Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Kurskiego.