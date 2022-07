"Nie przewidywałem tego". Duda o wzroście inflacji

- Proszę, abyście byli spokojni. Działamy na co dzień i czuwamy. Czynimy wszystko, aby zminimalizować presję inflacyjną. Wczoraj miałem długą dyskusję z dziennikarzami. Dopytywali mnie, dlaczego, jak widzę taką presję inflacyjną, zgodziłem się na podpisanie ustawy o 14. emeryturze. No, bo jestem - proszę państwa - normalny. Mam pełną świadomość, że emerytury zżera inflacja, że tym ludziom potrzeba wsparcia w pierwszej kolejności. Ta 14. emerytura to może być dla nich ratunek - wyjaśnił prezydent.