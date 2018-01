Nie podobał się jej sylwester w hotelu. Personel nazwał ją pijaczką

Kobieta wyjechała na sylwestra do Zakopanego. Ona i jej mąż zapłacili za zabawę hotelowi Willa "Karpatia", ale nie wszystko poszło tak, jak oczekiwała. Po imprezie wystawiła placówce negatywną opinię, a w odpowiedzi dowiedziała się m.in., że jest alkoholiczką.

"Okazało się, że sylwester organizowany przez ośrodek mijał się z tym, co było podane w opisie, przede wszystkim ze względu na to, że nie było prawie jedzenia. Z oczywistych względów ciotka zdenerwowała się, bo w końcu zapłaciła za zabawę niemałe pieniądze. Z tego powodu postanowiła ocenić imprezę na 1. No i zaczęła się cała inba" – pisze na Wykopie córka przyjaciół kobiety. I dołącza screeny komentarzy osoby lub osób, które obsługują fanpage Willi "Karpatii".