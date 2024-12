"Nie odpuszczę". Tusk jasno o rozliczeniach rządu PiS

Donald Tusk spotkał się z szefową PE Robertą Metsolą. Podczas konferencji prasowej nawiązał jednak do spraw wewnętrznych, a w szczególności do swojego wpisu na platformie X dotyczącego rozliczeń rządu PiS. - Nawet jeżeli tempo nie jest zadowalające, to ja nie odpuszczę na pewno tej kwestii - zapewnił premier.