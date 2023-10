Nie milkną komentarze po marszu i konwencji. Padają zdumiewające słowa. "Wróci Tusk, skończy się"

Polityk PiS zaznaczył, że internauci przypomnieli w sieci wpis byłego rzecznika miasta Warszawy Kamila Dąbrowy, z którego wynikało, że jeden z marszów niepodległości miał zgromadzić tylko 47 tys. uczestników. - Idąc tą samą metodologią, to od ronda Dmowskiego do ronda Radosława pewnie trochę więcej tych osób by było, ale do miliona to Donaldowi Tuskowi troszkę zabrakło, kilkuset tysięcy - uznał Fogiel.