Nie mieli litości. Wagnerowcy zamordowali swoich

Do buntu nie doszło, ponieważ wagnerowcy od razu rozstrzelali czterech rezerwistów. Pozostali ruszyli do szturmu na ukraińskie pozycje, ale spośród 105 osób przeżyło tylko 18. Najemnicy z grupy Wagnera nie podarowali im jednak nieposłuszeństwa. Najpierw dosypali tym osobom narkotyki do posiłku, a następnie urządzili pokazowy lincz - 15 żołnierzy zostało dosłownie zarżniętych, jak określili to informatorzy Kanału24. Przeżyło tylko trzech zmobilizowanych.