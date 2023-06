Nie miał skrupułów. Kradł, gdy wszyscy patrzyli

Policjanci z Warszawy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież podestu podjazdowego dla wózków inwalidzkich. Złodziej ukradł podest na oczach przechodniów i w obiektywie kamer monitoringu. 23-latek ukrył skradziony przedmiot, jak sam przyznał, do czasu znalezienia na niego kupca. Teraz za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.