Nie miał prawa jazdy i śmiertelnie potrącił 11-latka. Ojciec wściekły na wyrok sądu

W środę doszło do kolejnej rozprawy. Sąd Okręgowy we Włocławku uznał kierującego za winnego, ale zmniejszył wymiar kary do roku więzienia. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że sąd pierwszej instancji w niedostateczny sposób wziął pod uwagę fakt, że do wypadku przyczynił się sam chłopiec - wyjeżdżając nagle, w sposób niesygnalizowany z posesji.