"Nie miał kamizelki ochronnej". Sprzeczne informacje o polskim żołnierzu

Jak czytamy w gazecie, żołnierz został zaatakowany, gdy próbował reagować na rozginanie zapory. Jak opisuje oficer Straży Granicznej, żołnierze lub strażnicy dobiegają do zapory w miejscu, gdzie jest rozginana (lub już rozgięta) zapora i "pierwsze, co robią, to usuwają tkwiące między szczeblami samochodowe lewarki, którymi przemytnicy rozszerzają pręty zapory".