"Nie ma przypadku". Celowe zagranie prezydenta Dudy

- Czyn Niedzielskiego godzi w poczucie bezpieczeństwa i wolności obywatelskich. To się odbiło na prawie do prywatności. Przypadek pani Joanny z Krakowa mógł nie dotknąć każdego z osobna, ale wychodzi minister i mówi - na co ktoś jest chory, i na co przepisał lek - zauważa dr Materska-Sosnowska.