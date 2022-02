"Nie ma mądrych wojen. Wojny są głupie z definicji". Donald Tusk o wojnie na Ukrainie

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk był gościem w programie "Fakty po Faktach" TVN. Tematem rozmowy była wojna na Ukrainie. - Giną patrioci, giną ludzie, których jedyną "winą" jest to, że bronią ojczyzny. Ale to ważna lekcja dla Polaków. Ukraińcy giną i poświęcają się dla wartości, które są ważne także dla nas. Zobaczmy, jak kluczową sprawą jest jedność w sprawach bezpieczeństwa. Musimy zdobyć się, jeśli chcemy pomóc Ukraińców, na pokazanie, że jesteśmy zjednoczeni, solidarni między sobą, na rzecz najważniejszych wartości, za które giną Ukraińcy, a my nie musimy - przekonywał Tusk.