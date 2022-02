Kreml odpowiada Zełenskiemu. Prezydent Ukrainy apelował o rozmowy

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że Władimir Putin jest gotów podjąć rozmowy ze stroną ukraińską. To reakcja na apel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który wzywał Putina do negocjacji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apelował do Putina o rozmowy (Photo by Mustafa Kamaci/Anadolu Agency via Getty Images)