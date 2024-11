Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Według Putina sytuacja ta nastąpiła "nagle", chociaż wcześniej takie rozmowy odbywały się regularnie. - Przywódcy państw zachodnich niemal co tydzień do mnie dzwonili, a potem nagle przestali - stwierdził Putin.

- Jeśli ktoś z nich zechce wznowić kontakty, zawsze mówiłem i chcę to jeszcze raz podkreślić: nie mamy nic przeciwko. Proszę bardzo, wznowimy kontakty i będziemy prowadzić dyskusje - oświadczył rosyjski dyktator.

W czwartek - również podczas posiedzenia klubu - Władimir Putin pogratulował Donaldowi Trumpowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich w USA. Był to jego pierwszy publiczny komentarz do amerykańskich wyborów.

Międzynarodowy Klub Dyskusyjny Wałdaj to rosyjski think tank i platforma dyskusyjna założona w 2004 roku, mająca na celu analizowanie globalnych kwestii politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Organizowane przez niego coroczne fora i konferencje przyciągają naukowców, analityków, dziennikarzy, polityków oraz liderów opinii z różnych krajów. Wydarzenia te są okazją do wymiany poglądów na tematy dotyczące zarówno Rosji, jak i całego świata.