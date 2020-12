"Nie" dla religii w szkole. Dobitny sondaż

Poparcie dla katechezy w parafii przeważa we wszystkich generacjach. Wysokie jest zwłaszcza w pokoleniu 40-latków (74 proc. za katechezą w parafii wobec 21. proc. za religią w szkole). W grupie 50-latków jest to 71 proc. wobec 26 proc., w grupie 18-29 lat - 70 proc. wobec 26 proc., w grupie 30-latków - 66 proc. wobec 32 proc. Poparcie dla katechezy w parafii jest najmniejsze w grupie 60+, choć i tak jest przeważające (63 proc. wobec 30 proc.).

"Religia w parafii" przeważa nad "w szkole" dwukrotnie i więcej razy we wszystkich grupach socjoekonomicznych - nawet w tych, które są skłonne do bardziej konserwatywnych poglądów. Wśród osób z wykształceniem podstawowym: 68 proc. do 30 proc., z zawodowym - 60 do 32 proc., wśród najuboższych (z dochodem do 1 500 zł) - 60 do 35 proc.