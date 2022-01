Nie chcieli się szczepić i osierocili nastoletniego syna. Nowe fakty ws. zmarłej kobiety

W poniedziałek pisaliśmy o śmierci pary 50-latków ze Starachowic, która nie chciała zaszczepić się przeciwko koronawirusowi i ciężko przeszła chorobę COVID-19. Martwego ojca znalazł 14-letni syn. To samo dziecko do matki wezwało pogotowie. Niestety również i ona zmarła. Jak się okazało, ze Starachowic trafiła przed tygodniem do Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.