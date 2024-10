Nie chcieli kończyć imprezy. Włamali się do mieszkania

Urządzili imprezę, później okradli mieszkanie

- Włamali się do skrzynki na klucze, a następnie weszli do środka, gdzie urządzili kilkugodzinną libację alkoholową - przekazał Pacyniak. Mężczyźni zaprosili także koleżankę. Po zakończonej imprezie sprawcy splądrowali lokal, kradnąc między innymi suszarkę do włosów i koc.