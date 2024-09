Nie chcą powtórki z Kłodzka. Ponad tysiąc osób czeka na znak

Reakcja wrocławian sprawia, że dyrektor schroniska może spać nieco spokojniej. Tym bardziej że wsparcie nie ogranicza się wyłącznie do pomocy przy tworzeniu worków czy chęci tymczasowego przejęcia zwierząt w razie ewakuacji. - To, co mogliśmy dostać, to już dostaliśmy. Mieliśmy problem z workami, ale wystarczył apel, że ludzie z dobroci serca nam te worki poprzywozili. W pewnym momencie do schroniska była pielgrzymka ciągnących się aut z darami - zdradza dyrektor Salata.