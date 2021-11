Nie było wolnej karetki. Kobieta zmarła na ulicy

Strażacy ze Strzegomia podkreślili, że "był to kolejny wyjazd do izolowanego zdarzenia medycznego za pogotowie". Jak informuje lokalny serwis swidnica24.pl, OSP wezwano do pomocy, bo wszystkie karetki w pobliżu były zajęte. Ambulans pojawił się przy ul. Kościelnej po ponad 45 minutach od wezwania. Przyjechał z Legnicy.