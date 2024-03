"Nie było takiej sytuacji". Członkowie rządu PiS nie byli inwigilowani?

Pytany, czy w czasie kiedy obejmował stanowisko wicepremiera ds. bezpieczeństwa, którykolwiek z wysoko postawionych polityków był inwigilowany, Kaczyński odparł, że decyzję w takich sprawach podejmują sądy. Jak dodał, jest przekonany, że gdyby doszło do takiej sytuacji były szef MSWiA Mariusz Kamiński, by go o tym poinformował.