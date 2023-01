Nie boją się odwetu. Na Kremlu coraz śmielej krytykują Putina

Według analityków Putin dąży najprawdopodobniej do ukształtowania nowych przekazów informacyjnych, by odbudować poparcie dla rosyjskiej inwazji, a także, by odzyskać kontrolę nad przestrzenią informacyjną. Jednocześnie eksperci oceniają, że takie przemówienie świadczy o tym, iż Putin "jest w dalszym ciągu niepewny swoich możliwości kształtowania przestrzeni informacyjnej".