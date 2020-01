Nie będzie śledztwa ws. "tęczowej zarazy" abpa Marka Jędraszewskiego. Prokuratura odrzuca skargi

Prokuratura najpierw odmówiła wszczęcia śledztwa ws. kontrowersyjnych słów metropolity krakowskiego o "tęczowej zarazie". Teraz odrzuca liczne zażalenia na jej decyzję. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapowiedział, że nie ustąpi i będzie walczył do skutku.

"Prokuratura w Krakowie robi, co tylko może, by nie dopuścić do sytuacji, w której niezawisły sąd mógłby zbadać słowa o 'tęczowej zarazie' wypowiedziane przez biskupa Jędraszewskiego pod kątem popełnienia czynu zabronionego” zaalarmował we wtorek na Facebooku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.