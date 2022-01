Nie będzie już tanich mebli w Ikei? Drastyczny wzrost cen

Ikea odnotowuje straty

Jak informuje portal INNPoland.pl, mimo że Ikea odnotowała podczas pandemii rekordowy popyt na swoje produkty, zysk netto sieci spadł w ciągu roku (do września) o 16 proc. - do 1,7 miliarda euro. W porównaniu z 2019 r. to spadek o 4 proc.