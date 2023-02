"Nie będzie game changera". Wojskowy ujawnił przerażającą prawdę

- Tak samo z czołgami. Jeżeli damy 100 Leopardów, to do skutecznej ofensywy każdy będzie potrzebował 4000 sztuk amunicji dziennie. Zapas na 30 dni to 120 tysięcy sztuk. Skąd to dostarczyć? Ukraina nie ma skąd wziąć amunicji, może ją dostać od nas. Jeden pocisk ATACMS do HIMARS to około 50 tysięcy dolarów. Wystrzeliwując 100 dziennie, potrzebujemy pocisków o wartości 5 milionów dolarów. Miliardowa pomoc z USA jest konsumowana bardzo szybko. Nie będzie "game changera", bo nikogo nie stać, żeby przejść na gospodarkę wojenną i produkować tak dużą ilości amunicji - podsumowuje płk Matysiak.