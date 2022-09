"Nic się nie stało". W kradzieży plecaka nie ma nic złego

- Dziewczynki zaczęły go gonić. Biegły i krzyczały, ale chłopak zniknął im z oczu. Nie mogły już dalej dojechać za nim na rolkach. Córka zadzwoniła do mnie zrozpaczona i zestresowana. To było mocne przeżycie. Zaraz pojechałem do parku i wezwaliśmy policję. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce - opowiada pan Tomasz, mieszkaniec Sosnowca.