Nic nie powstrzyma niechlubnych bohaterów reportażu TVN? Rekrutują członków

Materiał "Superwizjera" o "Dumie i Nowoczesności" wywołał ogromne oburzenie. Mimo deklaracji polityków, że stowarzyszenie zostanie rozwiązane, ono wciąż funkcjonuje. Medialne zamieszanie nie przeszkadza mu też w poszukiwaniu nowych członków.

Z zakładki "Dołącz" dowiadujemy się, że członkowie muszą wpłacać co miesiąc darowiznę w minimalnej wysokości 5 zł. I na tym obowiązki się kończą. Przywilejów jest więcej. To między innymi darmowe gadżety, wstęp na imprezy i wyjazdy organizowane przez "DiN", a także "darmowe korzystanie z własności DiN takich jak ponton, statyw i mikrofon do kamery czy wiatrówki".