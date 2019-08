NFZ. Oskarżyli przełożone o mobbing. Zostali przeniesieni, jednej osobie grozi zwolnienie

Afera mobbingowa w NFZ. Pracownicy wysłali skargę do centrali ws. kierowniczki i dyrektorki jednego z departamentów. Teraz autorzy pisma muszą liczyć się z konsekwencjami.

Sprawa dotyczy czterech pracowników departamentu gospodarki lekami w centrali NFZ. To oni podpisali skargę do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z oskarżeniem o mobbing pod adresem Grażyny Stachyry, kierowniczki działu refundacji, walidacji i weryfikacji w departamencie gospodarki lekami oraz Iwony Kasprzak, dyrektorki całego departamentu.

Jednym z przykładów była sytuacja, gdy jednej z pracownic chciała przedłużyć współpracę przy kończącej się umowie. "Pani dyrektor Kasprzak nie przewiduje możliwości jakiejkolwiek rozmowy w tym zakresie" – można przeczytać w piśmie do centrali NFZ. Gdy pracownica zwróciła się do kierowniczki z prośbą o wyjaśnienie usłyszała: "Znajdź sobie bogatego chłopaka".

Innym zarzutem ma być wprowadzanie pracowników w błąd. Jedna z pracownic dostała polecenie z Ministerstwa Zdrowia, by sprawdzić, czy pewna pacjentka podczas pobytu w szpitalu miała wypisywane recepty (jest to zakazane: pacjentowi podczas pobytu w szpitalu przysługują wszystkie darmowe leki - przyp. red.). Jednak kierowniczka nakazała odpowiedzieć jedynie na pytanie o recepty, bez sprawdzenia daty pobytu kobiety w szpitalu. Resort wykonał telefon do pracownicy z reprymendą i pretensjami o brak kompetencji.

To jednak nie wszystko. Autorzy pisma do centrali zostali przeniesieni do innych oddziałów. W najgorszej sytuacji jest jedna z pracownic, która straciła dostęp do baz danych. Tym samym nie może wykonywać obowiązków służbowych. "Na wniosek dyrektor Kasprzak ma być wkrótce zwolniona z pracy" - czytamy w "GW".