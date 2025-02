Nextbike rozpoczyna sezon rowerowy 2025 – pierwszy w Polsce MaaS i globalna ekspansja

Mobilność przyszłości i rozwój globalny

Rok 2025 to dla Nextbike czas dynamicznego rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Szczególnym projektem będzie integracja Metroroweru z Kolejami Śląskimi, co stworzy jeden z pierwszych w Polsce systemów transportowych, nawiązujący do modelu Mobility as a Service (MaaS). Użytkownicy zyskają dostęp do spójnej i wygodnej sieci transportowej, łączącej rowery miejskie z koleją, co pozwoli na jeszcze łatwiejsze przemieszczanie się po regionie.