"Newsroom". Program Wirtualnej Polski

Takimi kwestiami niewątpliwie są wariant Delta koronawiusa. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę 23 czerwca, że w naszym kraju odnotowano do tej pory 96 zakażeń tym wariantem. Chociaż eksperci zgodnie podkreślają, że na ten moment jest to niewielka liczba przypadków zakażeń groźną mutacją, nie wykluczają, że może się to zmienić.