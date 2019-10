WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

NEWS WP. Konsul generalny w Nowym Jorku szefem gabinetu J. Wojciechowskiego Jak ustaliła Wirtualna Polska, w piątek 18 października komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski w wewnętrznej korespondencji z Ursulą van der Leyen ogłosił przyszłego szefa swojego gabinetu. Będzie nim obecny konsul generalny RP w Nowym Jorku, Maciej Golubiewski. Maciej Golubiewski, konsul generalny RP w Nowym Jorku (Wikimedia Commons CC BY) Jak poinformowało na Twitterze 26 września Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej - jeszcze zanim Janusz Wojciechowski został pozytywnie zaopiniowany przez Parlament Europejski na nowego komisarza - w spotkaniu przygotowawczym niespodziewanie uczestniczył konsul generalny w Nowym Jorku, Maciej Golubiewski. Został on wtedy przedstawiony jako szef gabinetu Wojciechowskiego, pomimo braku innych komunikatów i nominacji na stanowisko. Zgodnie z ustaleniami Wirtualnej Polski, możemy już mówić o potwierdzeniu tego stanu rzeczy. W piątek 18 września komisarz Wojciechowski wystosował bowiem pismo do szefa gabinetu szefowej Komisji Europejskiej Ursuli van der Leyen z informacją o swoim wyborze personalnym. Wejdzie on w życie w momencie zaprzysiężenia nowej Komisji, które może się jednak przesunąć nawet na grudzień tego roku. Do tego czasu Golubiewski nadal pełni obowiązku konsularne w USA, tymczasowo oddelegowywany jest natomiast do Brukseli w celu działań przygotowawczych przed objęciem nowego stanowiska. Pod nieobecność konsula zastępuje go wicekonsul. Nowa rola konsula Szefowie gabinetów komisarzy co tydzień odbywają spotkania nazywane z języka francuskiego "Hebdo" (czyli skrót słowa "tygodniowy"), które mają na celu przygotowania agendy i punktów do dyskusji na cotygodniowe spotkania kolegium swoich szefów, którzy wspólnie podejmują wszystkie decyzje Komisji Europejskiej. Jest to funkcja ważna, ponieważ każdy z komisarzy unijnych musi posiadać dokładną wiedzę na temat agendy i portfolio swoich odpowiedników w innych resortach i na podstawie odpowiedniej oceny zajmować pozycje podczas dyskusji i podejmowania decyzji na kolegium. Jak ustaliła Wirtualna Polska, MSZ zostało poinformowane o decyzji komisarza Janusza Wojciechowskiego. Maciej Golubiewski objął placówkę w Nowym Jorku w 2017 r., wcześniej pracował m.in. jako wykładowca Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, działał w Heritage Foundation w Waszyngtonie. Jest mianowanym urzędnikiem Unii Europejskiej gdzie przez wiele lat pełnił funkcje dyplomatyczne w Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, m.in. jako zastępca ambasadora Delegatury UE w Libanie. Czy nominacja została oficjalnie przekazana szefowej Komisji Europejskiej, zapytaliśmy również konsula generalnego. - Otrzymałem informację od komisarza Wojciechowskiego o zawiadomieniu Prezydenta KE o mojej przyszłej roli jako szefa jego gabinetu - potwierdził informacje WP Maciej Golubiewski. - W tej chwili czekam na zaprzysiężenie nowego składu KE i przygotowuję się do nowych obowiązków. Do tego czasu łączę moje dotychczasowe obowiązki na placówce dyplomatycznej w Nowym Jorku z działaniami przygotowawczymi w Brukseli - dodał. Marcin Makowski dla WP Opinie