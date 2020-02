"New York Post" napisał o "polskim obozie". Jest reakcja Muzeum Auschwitz

Na portalu amerykańskiego dziennika pojawił się tekst o byłych więźniach Auschwitz. Opisując jedną z historii użyto zwrotu "polski obóz więzienny". "Auschwitz nie było obozem więziennym i nie było polskim obozem" - skomentowało na Twitterze Muzeum Auschwitz.

Na publikację "New York Post" zareagowali przedstawiciele Muzeum Auschwitz. Natychmiast zaapelowali o poprawienie błędu i zaznaczyli, że to, co kobieta widziała, to Miejsce Pamięci Auschwitz, czyli niemiecki obóz nazistowski Auschwitz-Birkenau. "Auschwitz nie był ani obozem więziennym, ani polskim obozem” – podkreślili przedstawiciele muzeum.