Neutralność klimatyczna UE, a rzeczywistość. Polacy wydali werdykt

- Słuszne działania, jeśli ma to ochronić nas w przyszłości i mają to być działania proekologiczne to jak najbardziej. Reszta krajów Europy Zachodniej też idzie w tym kierunku, więc uważam, że my też powinniśmy, jeśli jesteśmy w Unii Europejskiej. Jeśli nie, no to z niej wyjdźmy - mówiła nasza rozmówczyni, gdy zapytaliśmy ją o najnowszy pomysł UE o osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Rada Europejska wyznaczyła UE cel, by do 2030 r. zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r., by do 2050 r. osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną. Zgodnie z europejskim prawem klimatycznym cele te są wiążące dla UE i jej państw członkowskich i wkrótce zaczną być stopniowo wprowadzane w życie. Każda tego typu zmiana wiążę się jednak z podwyżką cen energii w Europie, dlatego reporter WP Marek Gorczak wybrał się na ulice Białegostoku, by poznać opinię Polaków w tej sprawie. - Trzeba będzie wyrównać tym, których nie stać ich na zmiany. Dać albo podwyżki, albo dopłaty do zmian - przyznała emerytka. - Nie możemy się uwsteczniać i stać w miejscu, musimy iść do przodu - dodała kolejna osoba. - Musimy dbać o klimat, chyba każdy widzi jak lodowce topnieją. Możemy sobie na to patrzeć spokojnie? No chyba nie - rzuciła następna rozmówczyni. Obejrzyj całą sondę z Białegostoku, by poznać wszystkie opinie naszych rozmówców w temacie zmian klimatycznych i dyrektyw UE.