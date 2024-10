Wzywa do ewakuacji sił ONZ. "Natychmiast"

"UNIFIL nie zatrzyma Izraelczyków, nie rozbroi Hezbollahu. (...) Hezbollah niejednokrotnie organizuje swoje stanowiska blisko pozycji UNIFIL. Czy to jednak wystarczająco dużo, aby wycofać jedynych niezależnych obserwatorów z rejonu walk? Zwłaszcza patrząc na Strefę Gazy, gdzie nie ma żadnych niezależnych obserwatorów? Czy zdanie po angielsku (Mr. Secretagy General, get the UNIFIL forces out of harms way. It should be done right now. Immediately - red.) oznacza groźbę? Owo "natychmiast"?" - zastanawia się Kociszewski.