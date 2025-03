Wiele informacji podawanych przez rosyjskie i białoruskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Mińsk jest preferowanym miejscem do rozmów o Ukrainie . W rozmowie z TASS przekonywał, że Białoruś jako główny sojusznik Rosji jest idealną lokalizacją do negocjacji.

- Białoruś to nasz główny sojusznik, dlatego to jest dla nas najlepsza lokalizacja do negocjacji - powiedział Pieskow, cytowany przez agencję TASS.